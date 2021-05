L’arbre à vœux

Désormais incontournables lors des cérémonies outre-Atlantique les cadeaux d’invités, proposés en France par Love’n Gift depuis bientôt 3 ans connaissent un réel succès auprès des mariés français et européens, sur le modèle des cartes de voeux professionnelles pour les entreprises.Idée originale pour les présenter sur les salons ou lors de soirées spéciales, Marina, la directrice de cette start’up, a décidé de mettre en scène ces cadeaux grâce aux arbres à cadeaux ou arbres à vœux.Face au succès rencontré par le public, intrigué autant qu’émerveillé, et pour répondre à une demande croissante d’animation originale lors des mariages, Marina propose désormais les arbres à vœux à la location.Lumineux, ils créent une véritable ambiance. Les cadeaux sont accrochés aux branches et chaque invité découvre son présent directement sur l’arbre à l’issue de la soirée.Deux modèles sont proposés, un cerisier japonais et un bonzaï, de 2 mètres chacun.